Karsten Hochapfel & Fabiana Striffler ‘La plume du dimanche’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 23 novembre 2025.

Ils cultivent un faible pour les instruments à cordes, l’improvisation, la transe folk psychédélique, le jazz, la musique expérimentale, mais aussi pour la simplicité d’un chant et la beauté d’une mélodie.

Avec des approches différentes, les deux artistes se rejoignent autour des mêmes interrogations : la musique comme énergie vitale, comme terrain de jeu, comme espace d’échanges d’expériences et d’émotions.

Fabiana Striffler : violon

Karsten Hochapfel : violoncelle

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Duo de Chambre, rencontre bagnoleto-berlinoise, écrite et improvisée autour des cordes.

Le dimanche 23 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

