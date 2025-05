KART CROSS – Les Touches, 1 juin 2025 07:00, Les Touches.

2025-06-01

Trophée Loire Océan / Ufolep 2025.

Disputé sur des circuits e​​n terre, aujourd’hui tous permanents, l’Auto-Cross et la Poursuite sur Terre débarquent sur notre sol dans le courant des années 1970. Mêlant astucieusement berlines et monoplaces et offrant un show permanent, la discipline séduit de plus en plus de pratiquants et de plus en plus de spectateurs.​

Les courses de Poursuite sur Terre se déroulent en peloton de 5 à 15 berlines selon le programme suivant une séance d’essais chronométrées, trois séries de manches qualificatives et autant de finales qu’il y a de catégories.

Catégories 1 à 14 de Poursuite sur Terre et Kart Cross. .

La Réauté

Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 42 02

