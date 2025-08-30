Kart Cup Juvaincourt

Kart Cup Juvaincourt samedi 30 août 2025.

240 rue de Champagne Juvaincourt Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-30 08:30:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-30 2025-08-31

Kart Cup organisée par l’ASK Mirecourt et par Kart Mag

Les catégories présentes

KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100 138/160.

Entrée libre pour les spectateursTout public

240 rue de Champagne Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 60 60

English :

Kart Cup organized by ASK Mirecourt and Kart Mag

Categories present

KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100 138/160.

Free admission for spectators

German :

Kart Cup, organisiert von ASK Mirecourt und Kart Mag

Die anwesenden Kategorien:

KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100: 138/160.

Freier Eintritt für Zuschauer

Italiano :

Coppa Kart organizzata da ASK Mirecourt e Kart Mag

Le categorie presenti

KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100: 138/160.

Ingresso gratuito per gli spettatori

Espanol :

Copa de Kart organizada por ASK Mirecourt y Kart Mag

Las categorías presentes

KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100 138/160.

Entrada gratuita para los espectadores

L’événement Kart Cup Juvaincourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT