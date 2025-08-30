Kart Cup Juvaincourt
Kart Cup Juvaincourt samedi 30 août 2025.
Kart Cup
240 rue de Champagne Juvaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-30 08:30:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
Date(s) :
2025-08-30 2025-08-31
Kart Cup organisée par l’ASK Mirecourt et par Kart Mag
Les catégories présentes
KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100 138/160.
Entrée libre pour les spectateursTout public
0 .
240 rue de Champagne Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 60 60
English :
Kart Cup organized by ASK Mirecourt and Kart Mag
Categories present
KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100 138/160.
Free admission for spectators
German :
Kart Cup, organisiert von ASK Mirecourt und Kart Mag
Die anwesenden Kategorien:
KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100: 138/160.
Freier Eintritt für Zuschauer
Italiano :
Coppa Kart organizzata da ASK Mirecourt e Kart Mag
Le categorie presenti
KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100: 138/160.
Ingresso gratuito per gli spettatori
Espanol :
Copa de Kart organizada por ASK Mirecourt y Kart Mag
Las categorías presentes
KZ2/ KZ master/ KZ gentleman, Senior x30/ Senior Rotax, Master/ Gentleman, Nationale, Mini 60- Mini U10, Handikart, KA100 138/160.
Entrada gratuita para los espectadores
L’événement Kart Cup Juvaincourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT