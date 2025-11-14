Kartiflette Caudecoste

Kartiflette

Karting de Caudecoste Caudecoste Lot-et-Garonne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Kart à gogo et tartiflette le vendredi 14 novembre à 19h00. En fonction de la météo

– si soleil piste extérieur de 19 à 22h kart illimité avec 3 sessions minimum

– si pluie piste intérieure de 19 à 23h kart illimité avec 3 sessions minimum

Réservation obligatoire. Places limitées.

Karting de Caudecoste Caudecoste 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 31 42 contact@k47.fr

English : Kartiflette

Kart à gogo and tartiflette on Friday November 14 at 7:00 pm. Weather permitting:

– if sunny: outdoor track from 7pm to 10pm unlimited karting with 3 sessions minimum

– if rainy: indoor track from 7pm to 11pm unlimited karting with 3 sessions minimum

Reservations required. Places are limited.

German : Kartiflette

Kart à gogo und Tartiflette am Freitag, den 14. November um 19.00 Uhr. Je nach Wetterlage

– bei Sonne: Außenbahn von 19 bis 22 Uhr unbegrenztes Kartfahren mit mindestens 3 Sessions

– bei Regen: Innenbahn von 19 bis 23 Uhr unbegrenztes Kartfahren mit 3 Mindestsitzungen

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Plätze.

Italiano :

Kart a gogo e tartiflette venerdì 14 novembre alle 19.00. Tempo permettendo:

– se c’è il sole: pista esterna dalle 19.00 alle 22.00 karting illimitato con un minimo di 3 sessioni

– in caso di pioggia: pista interna dalle 19.00 alle 23.00 kart illimitati con un minimo di 3 sessioni

Prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati.

Espanol : Kartiflette

Kart à gogo y tartiflette el viernes 14 de noviembre a las 19.00 horas. Si el tiempo lo permite:

– si hace sol: pista exterior de 19:00 a 22:00 karting ilimitado con un mínimo de 3 sesiones

– si llueve: pista cubierta de 19:00 a 23:00 karting ilimitado con un mínimo de 3 sesiones

Reserva obligatoria. Plazas limitadas.

L’événement Kartiflette Caudecoste a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Destination Agen