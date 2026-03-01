Karting Challenge amateur Karting de Saintes Les Gonds

Karting Challenge amateur

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 50 EUR

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Challenge amateur avec départ arrêté à partir de 15 ans.

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Amateur challenge with standing start for 15-year-olds and over.

