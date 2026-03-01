Karting Challenge amateur Karting de Saintes Les Gonds
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Challenge amateur avec départ arrêté à partir de 15 ans.
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Amateur challenge with standing start for 15-year-olds and over.
L’événement Karting Challenge amateur Les Gonds a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge