Karting challenge ouvert à tous ! Karting de Saintes Les Gonds

Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Challenge avec course en départ arrêté ouvert à tous. Seul ou a plusieurs vient te challenger à travers 10 mns d essais libres, 10 tours de chronos et 12 tours de course. Sur inscription par sms au 06 15 35 73 54.

English :

Challenge with standing start race open to all. Alone or with others, come and challenge yourself with 10 minutes of free practice, 10 laps of timed qualifying and 12 laps of racing. Registration by sms to 06 15 35 73 54.

German :

Eine Herausforderung mit einem Rennen mit stehendem Start, an dem alle teilnehmen können. Allein oder zu mehreren kannst du dich in einem 10-minütigen freien Training, 10 Runden Zeitfahren und 12 Runden Rennen herausfordern. Anmeldung per SMS unter 06 15 35 73 54.

Italiano :

Sfida con partenza da fermo aperta a tutti. Da soli o in compagnia, venite a sfidare voi stessi con 10 minuti di prove libere, 10 giri di gara e 12 giri di gara. Iscrizioni via SMS al numero 06 15 35 73 54.

Espanol :

Desafío con carrera de salida en parado abierta a todos. Solo o acompañado, ven a desafiarte con 10 minutos de entrenamientos libres, 10 vueltas cronometradas y 12 vueltas de carrera. Inscripción por mensaje de texto al 06 15 35 73 54.

