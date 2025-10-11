Karting électrique au Rouet Carry-le-Rouet

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025 le samedi de 10h à 23h59. Le dimanche de 10h à 18h. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Karting à partir de 10 ans et karting enfant de 2 à 5 ans

.

Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

Karting from 10 years old and karting for children from 2 to 5 years old

German :

Karting ab 10 Jahren und Kinderkarting von 2 bis 5 Jahren

Italiano :

Karting a partire da 10 anni e karting per bambini da 2 a 5 anni

Espanol :

Karting a partir de 10 años y karting para niños de 2 a 5 años

