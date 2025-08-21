Karting en Nocturne Karting de Saintes Les Gonds

Karting en Nocturne Karting de Saintes Les Gonds jeudi 21 août 2025.

Karting en Nocturne

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Début : 2025-08-21 19:30:00

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Après le succès des nocturnes dans laquelle 53 pilotes dans la dernière édition ont pu se défier on remet ça ce jeudi 21 août. No panic même les débutants peuvent participer comme les plus habitués, le tout dans la bonne humeur et les grillades.

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54

English :

After the success of last year’s nocturnes, in which 53 riders challenged each other, we’re back again this Thursday, August 21. No panic, even beginners can take part, as can the more experienced riders, all in good spirits and with a barbecue.

German :

Nach dem Erfolg der Nachtfahrten, bei denen sich 53 Fahrer herausfordern konnten, findet am Donnerstag, den 21. August wieder eine Nachtfahrt statt. Keine Panik, auch Anfänger können teilnehmen, genauso wie die erfahrenen Fahrer.

Italiano :

Dopo il successo delle notturne dell’anno scorso, in cui 53 ciclisti si sono sfidati tra loro, lo riproponiamo giovedì 21 agosto. Niente panico, anche i principianti possono partecipare, così come i più esperti, il tutto in allegria e con un barbecue.

Espanol :

Tras el éxito de las nocturnas del año pasado, en las que 53 corredores se desafiaron mutuamente, volvemos a hacerlo este jueves 21 de agosto. Que no cunda el pánico, incluso los principiantes pueden participar, al igual que los ciclistas más experimentados, todo ello de buen humor y con una barbacoa.

