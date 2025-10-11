Karting finale du challenge national Minarelli Aunay-les-Bois

Karting finale du challenge national Minarelli Aunay-les-Bois samedi 11 octobre 2025.

Circuit de karting international Aunay-les-Bois Orne

Début : Samedi Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Le Circuit de karting international d’Aunay les Bois, accueille la Finale du Challenge Minarelli 2025

Créé en 1988, le Challenge Minarelli est le plus ancien championnat de karting de France.

En 2015, le Challenge Minarelli est reconnu comme une Série Nationale par la FFSA.

Le Challenge Minarelli regroupe plusieurs catégories KFS 135, KFS 150, KFS 165, Rotax Max, Rotax Master, Rotax DD2, DD2 Master et DD2 Gentleman.

Un classement Rookie est aussi établi pour les pilotes participants pour la première fois au Challenge Minarelli. .

Circuit de karting international Aunay-les-Bois 61500 Orne Normandie +33 6 82 02 19 11 k61@club-internet.fr

