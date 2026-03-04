Karting Nocturne du 03 Avril Karting de Saintes Les Gonds

Karting Nocturne du 03 Avril

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Nocturne du 03 avril sur inscription dès 15 ans. Viens défier tes chronos et les autres avec des courses en départ arrêté !

.

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nocturne on April 03, registration required for ages 15 and up. Come and challenge your lap times and those of others in standing start races!

L’événement Karting Nocturne du 03 Avril Les Gonds a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge