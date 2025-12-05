KARTING Nocturne du 05 décembre Karting de Saintes Les Gonds

KARTING Nocturne du 05 décembre

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Vendredi 05 décembre Nocturne Sprint ouverte à tous quel que soit le niveau. Viens passer une soirée d adrénaline dans la bonne ambiance.

.

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Friday December 05 Nocturne Sprint open to all, whatever your level. Come and spend an adrenalin-fuelled evening in a great atmosphere.

German :

Freitag, 05. Dezember Nocturne Sprint offen für alle, unabhängig von ihrem Niveau. Verbringen Sie einen Abend voller Adrenalin in guter Atmosphäre.

Italiano :

Venerdì 05 dicembre Nocturne Sprint aperto a tutti, indipendentemente dal livello. Venite a godervi una serata adrenalinica in una grande atmosfera.

Espanol :

Viernes 05 Diciembre Nocturne Sprint abierto a todos, sea cual sea tu nivel. Ven a disfrutar de una tarde cargada de adrenalina en un gran ambiente.

L’événement KARTING Nocturne du 05 décembre Les Gonds a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge