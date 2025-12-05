KARTING Nocturne du 05 décembre Karting de Saintes Les Gonds
KARTING Nocturne du 05 décembre Karting de Saintes Les Gonds vendredi 5 décembre 2025.
KARTING Nocturne du 05 décembre
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Vendredi 05 décembre Nocturne Sprint ouverte à tous quel que soit le niveau. Viens passer une soirée d adrénaline dans la bonne ambiance.
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Friday December 05 Nocturne Sprint open to all, whatever your level. Come and spend an adrenalin-fuelled evening in a great atmosphere.
German :
Freitag, 05. Dezember Nocturne Sprint offen für alle, unabhängig von ihrem Niveau. Verbringen Sie einen Abend voller Adrenalin in guter Atmosphäre.
Italiano :
Venerdì 05 dicembre Nocturne Sprint aperto a tutti, indipendentemente dal livello. Venite a godervi una serata adrenalinica in una grande atmosfera.
Espanol :
Viernes 05 Diciembre Nocturne Sprint abierto a todos, sea cual sea tu nivel. Ven a disfrutar de una tarde cargada de adrenalina en un gran ambiente.
