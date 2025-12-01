KARTING Nocturne du 12 décembre Karting de Saintes Les Gonds

KARTING Nocturne du 12 décembre

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Nocturne Sprint sws vendredi 12 décembre. Ouverte à tous les niveaux. Viens passer un bon moment !

.

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Nocturne Sprint sws Friday, December 12. Open to all levels. Come and have a good time!

German :

Nocturne Sprint sws Freitag, 12. Dezember. Offen für alle Niveaus. Komm und verbringe eine gute Zeit!

Italiano :

Nocturne Sprint sws venerdì 12 dicembre. Aperto a tutti i livelli. Venite a divertirvi!

Espanol :

Nocturno Sprint sws Viernes 12 de diciembre. Abierto a todos los niveles. ¡Ven y pásalo en grande!

L’événement KARTING Nocturne du 12 décembre Les Gonds a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge