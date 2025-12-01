KARTING Nocturne du 12 décembre Karting de Saintes Les Gonds
KARTING Nocturne du 12 décembre Karting de Saintes Les Gonds vendredi 12 décembre 2025.
KARTING Nocturne du 12 décembre
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Nocturne Sprint sws vendredi 12 décembre. Ouverte à tous les niveaux. Viens passer un bon moment !
.
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Nocturne Sprint sws Friday, December 12. Open to all levels. Come and have a good time!
German :
Nocturne Sprint sws Freitag, 12. Dezember. Offen für alle Niveaus. Komm und verbringe eine gute Zeit!
Italiano :
Nocturne Sprint sws venerdì 12 dicembre. Aperto a tutti i livelli. Venite a divertirvi!
Espanol :
Nocturno Sprint sws Viernes 12 de diciembre. Abierto a todos los niveles. ¡Ven y pásalo en grande!
L’événement KARTING Nocturne du 12 décembre Les Gonds a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge