Karting Nocturne du 24 Avril Karting de Saintes Les Gonds
Karting Nocturne du 24 Avril Karting de Saintes Les Gonds vendredi 24 avril 2026.
Karting Nocturne du 24 Avril
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Nocturne du 24 Avril sur inscription. Viens défier tes chronos et les autres !
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Nocturne on April 24, registration required. Come and challenge your times and those of others!
