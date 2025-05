Karting Tous en piste pour Emile ! – Musée Pierre Noël Gerbépal, 1 juin 2025 09:00, Gerbépal.

Vosges

Karting Tous en piste pour Emile ! Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Gerbépal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Venez rouler au Manacha Kart, une partie des bénéfices de la journée sera reversée à l’association « A travers le regard d’Emile ».Tout public

.

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

English :

Come and ride the Manacha Kart, with part of the day’s profits going to the charity « A travers le regard d’Emile ».

German :

Fahren Sie mit dem Manacha Kart. Ein Teil der Einnahmen des Tages geht an die Organisation « A travers le regard d’Emile ».

Italiano :

Venite a guidare il Manacha Kart, e parte del ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza a « A travers le regard d’Emile ».

Espanol :

Ven a montar en el Manacha Kart. Parte de los beneficios de la jornada se destinarán a la asociación benéfica « A travers le regard d’Emile ».

L’événement Karting Tous en piste pour Emile ! Gerbépal a été mis à jour le 2025-05-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES