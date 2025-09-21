Kashkul : Voyage et transformation Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou

Kashkul : Voyage et transformation Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

En famille, découvrez le soufisme à travers un objet fascinant de la collection : le kashkûl, symbole du cheminement spirituel des soufis.

Lors de cette visite spécialement conçue pour les enfants de 7 à 12 ans (et leurs parents !), petits et grands suivront le parcours étonnant de cet objet : du simple coco de mer à un réceptacle spirituel, il incarne le voyage intérieur et la transformation de l’âme, reflet des recherches du soufi.

De l’objet matériel à l’expérience spirituelle, le kashkûl nous invite à réfléchir à la connaissance de soi et au dépouillement intérieur.

Un moment d’éveil à l’art et à soi-même, accessible à tous, pour découvrir autrement les trésors du Musée d’Art et de Culture Soufis MTO.

Musée d'Art et de Culture Soufis MTO 6 avenue de Tilleuls 78400 Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ RER A Chatou Croissy, Parking sur l'île des impressionnistes

Collection du MACS MTO, Crédits : Frédéric Poletti