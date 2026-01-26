Kaskarotak Sutan 20 urte H2Bière Cambo-les-Bains
H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Soirée de Carnaval, animé par Folkablok.
Venez fêter les 20 ans des Kaskarot dans une ambiance carnaval, musique folk et traditions .
Bières et restauration sur place.
À partir de 19h. .
H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 16 10 12
