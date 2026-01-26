Kaskarotak Sutan 20 urte H2Bière Cambo-les-Bains

Kaskarotak Sutan 20 urte

H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Soirée de Carnaval, animé par Folkablok.

Venez fêter les 20 ans des Kaskarot dans une ambiance carnaval, musique folk et traditions .

Bières et restauration sur place.

À partir de 19h. .

