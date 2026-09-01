Informations pratiques

Hégenheim

Käsnapperfàscht

Rue du Stade Hégenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Käsnapperfascht de Hégenheim invite petits et grands à partager un week-end festif et convivial au cœur du village ! Associations locales, spécialités gourmandes, animations, guinguettes et manèges se retrouvent pour faire vivre cette fête populaire, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Les plus sportifs peuvent également prendre part à la traditionnelle Course des Käsnappers, un rendez-vous incontournable qui rassemble petits et grands autour de plusieurs parcours adaptés aux différents âges. Entre défi sportif et bonne humeur, coureurs et spectateurs profitent pleinement de l’ambiance festive du village. 0 .

Rue du Stade Hégenheim 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 18 54 mairie@hegenheim.fr

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English :

L’événement Käsnapperfàscht Hégenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue