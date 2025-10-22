KASSAV’ – ESPACE ARGENCE Troyes

KASSAV’ – ESPACE ARGENCE Troyes mercredi 22 octobre 2025.

Rares sont ceux, quel que soit l’âge, qui n’ont pas au moins un souvenir de Kassav’, issu de leur jeunesse, de leur enfance. Qu’elle soit radiophonique, télévisuelle ou liée à un concert, l’image de Kassav’ est indélébile dans les esprits des auditeurs et spectateurs. Le groupe fondé en 1979 par Jacob Desvarieux, Georges et Pierre-Édouard Décimus est devenu légendaire. En mettant la Guadeloupe et la Martinique sur la carte musicale de la planète, Kassav’ a permis au zouk de faire le tour du monde et être récompensé dans plusieurs pays. Les albums du groupe ont été, de nombreuses fois, disques de platine ou d’or.Emporté par le Covid en 2021, Jacob Desvarieux laisse un vide immense derrière lui.De la combinaison Jacob Desvarieux et Georges Decimus en passant par Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély, Patrick Saint-Éloi et Jean-Claude Naimro, les membres de Kassav’ ont à chaque fois rempli les salles, partant en tournée dans plus de 82 pays, pour des concerts à guichet fermé. Avec des textes ancrés dans les réalités de la Caraïbe et du monde, cette musique entrainante qui se nourrit des rythmes du gwo-ka guadeloupéen et du ti-bwa martiniquais a su transcender les codes bien définis de la musique des Antilles. Elle a transformé les années 1980 mais aussi les décennies suivantes en dancefloor de qualité, et ce même au Japon ou en URSS, où le groupe fut accueilli à bras ouverts, faisant de Kassav’ le premier groupe de musiciens noirs à jouer là-bas. Plus de quarante ans après la création de Kassav’, leurs succès indémodables résonnent encore.

ESPACE ARGENCE 20 BIS BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10