Kastell Noz: 3ème édition Châteauneuf-du-Faou

Kastell Noz: 3ème édition

Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou Finistère

Les Danserien Ar C’Hastell Nevez vous proposent 5 duos d’exception:

Cornec/Teboal

L’Haridon/Gloaguen

Riou/Scoul

M’Haridon/Garnec

Gloaguen/ Le Fur

> le mercredi 3 décembre de 20h à 22h

> gratuit et ouvert à tous

> salle George Le Meur à Châteauneuf-du-Faou .

