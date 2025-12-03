Kastell Noz: 3ème édition Châteauneuf-du-Faou
Kastell Noz: 3ème édition Châteauneuf-du-Faou mercredi 3 décembre 2025.
Kastell Noz: 3ème édition
Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2026-01-03 22:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Les Danserien Ar C’Hastell Nevez vous proposent 5 duos d’exception:
Cornec/Teboal
L’Haridon/Gloaguen
Riou/Scoul
M’Haridon/Garnec
Gloaguen/ Le Fur
> le mercredi 3 décembre de 20h à 22h
> gratuit et ouvert à tous
> salle George Le Meur à Châteauneuf-du-Faou .
Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Kastell Noz: 3ème édition Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou