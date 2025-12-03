Kastell Noz: 3ème édition Châteauneuf-du-Faou

Kastell Noz: 3ème édition Châteauneuf-du-Faou mercredi 3 décembre 2025.

Kastell Noz: 3ème édition

Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2026-01-03 22:00:00

2025-12-03

Les Danserien Ar C’Hastell Nevez vous proposent 5 duos d’exception:

Cornec/Teboal
L’Haridon/Gloaguen
Riou/Scoul
M’Haridon/Garnec
Gloaguen/ Le Fur

> le mercredi 3 décembre de 20h à 22h
> gratuit et ouvert à tous
> salle George Le Meur à Châteauneuf-du-Faou   .

Salle Georges Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne  

