KATAKLYSM – LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

KATAKLYSM Début : 2026-02-25 à 19:30. Tarif : – euros.

GARMONBOZIA PRÉSENTE : KATAKLYSM VADER BLOOD RED THRONEDepuis plus de trois décennies, KATAKLYSM déverse ses puissantes vagues sonores à travers le monde entier. Le groupe de Melodic Death Metal basé aux États-Unis et au Canada sortaient en 2023 Goliath via Nuclear Blast Records, leur 15e album studio.Peu de groupes ont accompli ce que KATAKLYSM a réalisé au cours de son existence, mais ce qui les fait tirer leur épingle du jeu, c’est leur capacité à voir le monde avec lucidité et à créer le paysage musical parfait pour le décrire. Avec son dernier album, KATAKLYSM offre une réponse aux médias qui leur imposaient leur point de vue et leur identité, ce qui a fait d’eux une des figures de proue de la scène Death Metal.KATAKLYSM a sorti il y a peu son tout nouveau single The Rabbit Hole . Ce morceau met en avant le mélange caractéristique de KATAKLYSM, alliant intensité mélodique et énergie brute. Il invite les auditeurs à se réveiller, à remettre en question ce qu’on leur dit et à résister à l’acceptation passive des discours imposés de l’extérieur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35