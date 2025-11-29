KATATONIA – LA RAYONNE Villeurbanne

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présente :Ambassadeurs de la morosité, grands corbeaux suédois de Death Metal mélodique, les musiciens de KATATONIA sont de retour à Lyon ! Cette fois, on te convie à La Rayonne le samedi 29 novembre pour un concert au noir si intense à en rendre jaloux Pierre Soulages. Pour cette obscure rencontre, KATATONIA sera accompagné des excellents EVERGREY et KLOGR !Prends vite ta place et rejoins-nous dans ce voyage ténébreux !

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69