KATERINA PIPILI QUARTET Le Baiser Salé Paris

Katerina Pipili, c’est une artiste qui trace sa route entre héritage et liberté. Formée au classique dès l’enfance, passée par le jazz et nourrie d’influences qui vont de la scène new-yorkaise aux sonorités européennes actuelles, elle développe une musique personnelle, exigeante mais toujours accessible, où l’émotion reste au centre.

Dans ses compositions, on entend l’influence de grandes voix comme Nina Simone ou Esperanza Spalding, dans cette manière de mêler profondeur, groove et narration. Mais Katerina Pipili ne copie rien : elle construit un univers à elle, fait de contrastes, entre structures fines et espaces ouverts à l’improvisation.

Son album Room for Blue en est un bon aperçu : un travail sur les nuances, les couleurs, les états intérieurs — avec une attention particulière portée aux arrangements et à l’interaction entre les musiciens. Et c’est justement là que la scène prend tout son sens.

En concert, ses morceaux évoluent, respirent autrement. Les thèmes se transforment, les échanges se densifient, l’imprévu s’invite. Ce qui est écrit devient vivant. Ce qui est joué devient partagé.

LINEUP: Katerina Pipili voix/compos, Tommy Scott piano/clavier, Yann Phayphet cbasse, Isaias Alves batterie

Le vendredi 10 avril 2026

de 21h15 à 23h00

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h15 à 21h00

payant Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T00:15:00+02:00

fin : 2026-04-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T19:15:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00;2026-04-10T21:15:00+02:00_2026-04-10T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5780-katerina-pipili-quartet



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

