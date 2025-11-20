Kathy Boyé and Soulidarity Gospel Singers MJC Morlaix

Kathy Boyé and Soulidarity Gospel Singers

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:15:00

2026-03-06

Blues/Gospel

Depuis toujours passionnée par le chant, Kathy Boyé se tourne très tôt vers le Blues et le Gospel. Elle arrange et compose du blues et gospel, passionnée par cet univers musical, qu’elle aborde avec ses propres racines et couleurs vocales.

Elle s’épanouit dans la cohésion et le partage avec des artistes avec qui elle travaille, et c’est là que la musique prend toute sa dimension à ses yeux. La frontière entre le blues et le gospel y est très mince et portée à merveille par les musiciens très talentueux qui l’accompagnent, issus de la scène jazz et blues européenne.

”Médaillée d’or du conservatoire de Toulouse, chanteuse, pianiste et harmoniciste, elle a été l’élève du célèbre ténor Max Sugniaux et primée femme de la culture 2007 .

