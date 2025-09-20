KATIA ET MARIELLE LABEQUE – MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery

KATIA ET MARIELLE LABEQUE – MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery samedi 20 septembre 2025.

MALRAUX SCENE NATIONALE PRÉSENTE : KATIA ET MARIELLE LABEQUEReconnu comme l’un des grands compositeurs contemporains, l’américain Philip Glass aime la culture française. Il s’est formé à Paris où il découvre Jean Cocteau. Fasciné par les films du poète français, il s’en inspire en composant trois opéras, transcrits en suites pour deux pianos, interprétées pour l’occasion par Katia et Marielle Labèque. Ce concert marque une rencontre au sommet entre un duo d’exception et une musique minimaliste, hypnotique… d’un grand romantisme. Sous un lustre monumental fidèle à l’univers onirique de Cocteau, la mise en scène de Cyril Teste, sur une scénographie de Nina Chalot, présente des variations lumineuses pour un spectacle musical empreint de magie.

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73