Katia et Marielle Labèque. Trilogie Jean Cocteau Philip Glass Espace des Arts Chalon-sur-Saône

Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09 22:00:00
2026-01-09
Une trilogie basée sur trois œuvres majeures de Jean Cocteau conçue par Philip Glass dont la musique hypnotique et infinie est magnifiée sous les doigts des sublimes pianistes Katia et Marielle Labèque. Cyril Teste et Nina Chalot signent la scénographie de ce concert étourdissant et exceptionnel à quatre mains. .
Espace des Arts 5 bis Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
