Katia Schiavone Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Entre héritage du hard bop (Horace Silver, Cedar Walton) et compositions originales, le groupe tisse un voyage musical entre Paris, Naples et New York. Swing, lyrisme et interaction se rencontrent avec fraîcheur et intensité.

Katia Schiavone : guitare

Fabien Marcoz : contrebasse

Philippe Soirat : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions — La guitariste italienne Katia Schiavone présente son nouveau trio avec Fabien Marcoz (contrebasse) et Philippe Soirat (batterie).

Le mardi 07 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/