Katie Gregson-MacLeod en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Retrouvez Katie Gregson-MacLeod et son mélange unique de lyrisme profondément personnel et de sonorités folk au Supersonic Records Records à Paris le 27 janvier 2026.

Billets disponibles dès maintenant sur aegpresents.fr

Ayant grandi dans les Highlands écossais, la jeune femme de 25 ans a baigné dans la musique dès son plus jeune âge, chantant aux côtés de sa mère pianiste et se perdant dans les comédies musicales avec ses parents, un amour qui trouve ses racines dans sa fascination pour la narration. Inspirée par des auteurs-compositeurs-interprètes classiques tels que Joni Mitchell, Leonard Cohen et Elliott Smith, Katie a sorti à 18 ans un EP lo-fi intitulé « Games I Play ». En 2022, son single « Complex » est devenu viral sur TikTok, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale. Après avoir quitté sa maison de disques au début de l’année 2024, Katie s’est lancée dans une nouvelle aventure créative indépendante en signant avec Last Recordings on Earth, le label de Matt Maltese, et en composant un EP brut et intimiste qui reflète l’équilibre entre l’amour et l’incertitude artistique. Fermement ancrée dans sa passion de toujours pour la narration, l’œuvre de Katie continue d’explorer les thèmes de la nostalgie, des rapports de force et de l’introspection, le tout souligné par son style poétique et sa vulnérabilité caractéristiques.

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 22.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo