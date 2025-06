Kats’run Loriges 5 juillet 2025 13:00

Allier

Kats’run Salle polyvalente Loriges Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 13:00:00

fin : 2025-07-05 20:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Balade moto découverte avec jeux et lots (13h-15h, 10€, salle polyvalente). Buvette, pizza Nour’s, et soirée concert gratuite dès 20h. Ouvert à toutes motos/trikes. Ne manquez pas cet événement Old Kats Clan !

.

Salle polyvalente

Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 45 67

English :

Discovery motorcycle ride with games and prizes (1-3pm, 10?, salle polyvalente). Refreshment bar, Nour’s pizza, and free evening concert from 8pm. Open to all motorcycles/trikes. Don’t miss this Old Kats Clan event!

German :

Motorradtour mit Spielen und Preisen (13-15 Uhr, 10?, Mehrzweckhalle). Getränke, Nour’s Pizza und kostenloser Konzertabend ab 20 Uhr. Offen für alle Motorräder/Trikes. Verpassen Sie nicht die Veranstaltung Old Kats Clan!

Italiano :

Giro in moto alla scoperta del territorio con giochi e premi (ore 13.00-10.00, sala polivalente). Bar per il ristoro, pizza di Nour e concerto gratuito dalle 20.00. Aperto a tutte le moto/trike. Non perdetevi questo evento del Clan Old Kats!

Espanol :

Paseo en moto con juegos y premios (de 13:00 a 22:00 h, salón polivalente). Bar, pizza Nour’s y concierto gratuito a partir de las 20h. Abierto a todas las motos. ¡No te pierdas este evento del clan Old Kats!

L’événement Kats’run Loriges a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule