KATTE Limoux

KATTE

Avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le Théâtre de la tuilerie, la ville de Limoux, en coréalisation avec Badock Théâtre présente la première représentation de Katte une tragédie en vers de Jean-Marie Besset.

Mise en scène de Frédérique Lazarini.

Avec

Tom Mercier (l’officier von Katte)

Philippe Girard (le Roi)

Nemo Schiffman (le Prince Frédéric)

Odile Cohen (la Reine, un garde)

Marion Lahmer (la Princesse Mine)

Stéphane Valensi (le ministre Seckendorff, un garde)

Thomas Paulos (le Pasteur Mühler, un garde).

Si certains d’entre vous souhaitent prolonger la soirée dans une ambiance festive, nous vous proposons, à l’issue de la représentation, sur place à 22h, un souper préparé par M. Castaing, de l’hôtel Moderne et Pigeon, avec des vins généreusement offerts par la cave de Sieur d’Arques.

Au tarif unique (spectacle + souper) de 70€.

Inscription à l’Office du tourisme.

Réservez vos billets en ligne.

.

Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie badock.theatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre de la tuilerie, the town of Limoux, in co-production with Badock Théâtre, presents the first performance of Katte, a tragedy in verse by Jean-Marie Besset.

Directed by Frédérique Lazarini.

With

Tom Mercier (Officer von Katte)

Philippe Girard (the King)

Nemo Schiffman (Prince Frédéric)

Odile Cohen (the Queen, a guard)

Marion Lahmer (Princess Mine)

Stéphane Valensi (Minister Seckendorff, a guard)

Thomas Paulos (Pastor Mühler, a guard).

If some of you would like to extend the evening in a festive atmosphere, we propose, after the performance, on site at 10 p.m., a dinner prepared by Mr. Castaing, from the Hotel Moderne et Pigeon, with wines generously donated by the Sieur d’Arques cellar.

The single price (show + dinner) is 70?

Registration at the Tourist Office.

Book your tickets online.

L’événement KATTE Limoux a été mis à jour le 2026-01-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin