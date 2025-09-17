Katulu Biblio’fil Bibliothèque L’école Buissonnière Loireauxence

Bibliothèque L’école Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 17:30:00

fin : 2025-09-17 19:00:00

2025-09-17

Rendez-vous « Katulu » ce mercredi 17 septembre pour découvrir votre prochain livre, film ou votre prochaine série préférés !

Faites le plein d’idées lectures, séries, films !

Avec Antoine Mouton, directeur artistique du festival « Les Préférences ».

Durée 1h30.

Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque L’école Buissonnière de Varades. .

English :

Join us on « Katulu » this Wednesday, September 17, to discover your next favourite book, film or series!

German :

Besuchen Sie « Katulu » am Mittwoch, den 17. September, um Ihr nächstes Lieblingsbuch, Ihren nächsten Lieblingsfilm oder Ihre nächste Lieblingsserie zu entdecken!

Italiano :

Unitevi a noi a « Katulu » questo mercoledì 17 settembre per scoprire il vostro prossimo libro, film o serie preferita!

Espanol :

Únase a nosotros en « Katulu » este miércoles 17 de septiembre para descubrir su próximo libro, película o serie favoritos

