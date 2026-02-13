Katulu ?, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Katulu ? Samedi 14 mars, 11h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Tu veux être le premier à pouvoir emprunter nos nouveaux livres ? Partager tes lectures ou juste rigoler et te faire de nouveaux amis ? Cette animation est faite pour toi.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Club de lecture Club de lecture Jeunesse