Katulu viens partager tes dernières lectures Derrière l’ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Derrière l’ensemble Charles Bringuier Bibliothèque Communale « Chatulivre » Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans une ambiance conviviale, la bibliothèque Chatu Livre vous invite à venir partager vos dernières lectures, coups de cœur et découvertes au fil des pages.

Évènement gratuit et ouvert à tout public.

Derrière l’ensemble Charles Bringuier Bibliothèque Communale « Chatulivre » Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

In a friendly atmosphere, the Chatu Livre library invites you to come and share your latest reads, favorites and discoveries from the pages.

The event is free and open to all.

German :

Die Bibliothek Chatu Livre lädt Sie ein, in einer geselligen Atmosphäre Ihre neueste Lektüre, Ihre Lieblingslektüre und Ihre Entdeckungen im Laufe der Seiten zu teilen.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für jedes Publikum zugänglich.

Italiano :

In un’atmosfera amichevole, la biblioteca Chatu Livre vi invita a venire a condividere le vostre ultime letture, i vostri preferiti e le vostre scoperte dalle pagine.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

En un ambiente cordial, la biblioteca Chatu Livre le invita a compartir sus últimas lecturas, sus favoritos y sus descubrimientos de las páginas.

El acto es gratuito y está abierto a todos.

