KATY PERRY – ARENES DE NIMES Nimes

KATY PERRY Début : 2026-07-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRESENTE : KATY PERRY sera au Festival de NÎMES le Samedi 11 Juillet 2026 !Icône mondiale de la pop, Katy Perry fera escale aux Arènes de Nîmes dans le cadre de The Lifetimes Tour l’été prochain !Avec plus de 115 milliards de streams, 70 millions d’albums vendus et sept titres certifiés Diamant, l’interprète de Roar, Firework et California Gurls fera vibrer les Arènes avec son énergie légendaire.Connue pour ses performances spectaculaires et son engagement humanitaire, elle présentera également les titres de son nouvel album 143, déjà acclamé par ses fans du monde entier.Ouverture de la billetterie tous réseaux le Jeudi 30 Octobre 2025 à 10h00.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30