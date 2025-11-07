Katy Perry LDLC Arena Décines-Charpieu

Katy Perry

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Véritable icône de la culture pop moderne, Katy Perry a marqué les deux dernières décennies avec ses refrains inoubliables, ses visuels audacieux et son style unique. Elle revient avec The Lifetimes Tour et vous donne rendez-vous le 7 novembre 2025.

.

English :

A true icon of modern pop culture, Katy Perry has marked the last two decades with her unforgettable choruses, bold visuals and unique style. She returns with The Lifetimes Tour , and looks forward to seeing you on November 7, 2025.

German :

Katy Perry ist eine echte Ikone der modernen Popkultur und hat die letzten zwei Jahrzehnte mit ihren unvergesslichen Refrains, gewagten Visualisierungen und ihrem einzigartigen Stil geprägt. Sie kehrt mit The Lifetimes Tour zurück und freut sich, Sie am 7. November 2025 wiederzusehen.

Italiano :

Vera e propria icona della cultura pop moderna, Katy Perry ha segnato gli ultimi due decenni con i suoi indimenticabili ritornelli, le sue immagini audaci e il suo stile unico. Tornerà con il The Lifetimes Tour il 7 novembre 2025.

Espanol :

Auténtico icono de la cultura pop moderna, Katy Perry ha marcado las dos últimas décadas con sus inolvidables estribillos, sus atrevidos efectos visuales y su estilo único. Vuelve con The Lifetimes Tour el 7 de noviembre de 2025.

