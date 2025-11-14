Kaushiki Chakraborty – Chant classique indien Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Kaushiki Chakraborty n’est plus à présenter sur la scène internationale. Fille de l’illustre Ajoy Chakraborty de Patiala Gharana (école de Patiala), Kaushiki a grandi dans un monde baigné de musique. Elle commence ses sargam (solfège) dès ses deux ans et fait sa première apparition sur scène à l’âge de sept ans. Aujourd’hui Kaushiki est une femme accomplie, mère d’un enfant et diplômée en musicologie et en philosophie. Elle est un des piliers de la musique classique hindoustanie (nord de l’Inde) actuelle. Dotée d’une voix exceptionnelle, naviguant aisément sur plus de trois octaves, elle incarne la transmission et l’avenir des raga-s indiens. Investie dans de nombreux événements culturels en Inde et à l’étranger, du cinéma aux plateaux de télévision, elle travaille inlassablement à rassembler autour d’une cause divine, la musique.

« Sa sensibilité et profondeur musicale en fait l’une des plus grandes vocalistes de la nouvelle génération et assure la relève dans la lignée des grands maîtres de la musique hindoustanie. » France Musique

Jérôme Louis

Héritière d’une grande tradition musicale, Kaushiki Chakraborty s’impose comme l’une des voix majeures de la musique classique hindoustanie contemporaine.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

