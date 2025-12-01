KAWA DE NOËL EN COMBI DE SKI Place Jean Jaurès Ramonville-Saint-Agne
KAWA DE NOËL EN COMBI DE SKI

Place Jean Jaurès LE KIWI Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
18 décembre 2025, 19:00:00
fin : 20:30:00
2025-12-18
Venez fêter les vacances de Noël en musique !
Mélangeant les accents musicaux des pays des Balkans avec le langage du jazz, les rythmes du turbo-folk macédonien et les musiques électroniques, les musiciens du groupe KOSTANA débordent de leurs frontières et embrasent l’air ambiant pour réchauffer le Kawa !
Et si le cœur vous en dit, revêtez votre plus belle combi de ski ou votre pull coloré adoré !
Restauration sur place avec le food-truck Gohan truffade ou cassoulet et tourte des Pyrénées ou mousse au chocolat en dessert !
(Réservations au 07 68 23 02 52 ou par mail à foodtrc3165@gmail.com)
Entrée libre.
Dress code Moufles, bonnets, pulls colorés ou combis de ski de rigueur ! .
Come and celebrate the Christmas vacations with music!
