KAWA DE NOËL EN COMBI DE SKI Place Jean Jaurès Ramonville-Saint-Agne

KAWA DE NOËL EN COMBI DE SKI

Place Jean Jaurès LE KIWI Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18 20:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Venez fêter les vacances de Noël en musique !

Mélangeant les accents musicaux des pays des Balkans avec le langage du jazz, les rythmes du turbo-folk macédonien et les musiques électroniques, les musiciens du groupe KOSTANA débordent de leurs frontières et embrasent l’air ambiant pour réchauffer le Kawa !

Et si le cœur vous en dit, revêtez votre plus belle combi de ski ou votre pull coloré adoré !

Restauration sur place avec le food-truck Gohan truffade ou cassoulet et tourte des Pyrénées ou mousse au chocolat en dessert !

(Réservations au 07 68 23 02 52 ou par mail à foodtrc3165@gmail.com)

Entrée libre.

Dress code Moufles, bonnets, pulls colorés ou combis de ski de rigueur ! .

Place Jean Jaurès LE KIWI Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

