Souffle poétique – A voix nue : Libère le poète qui est en toi Kawaa Café Paris jeudi 10 juillet 2025.

L’ATELIER

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est heureuse de te convier à une rencontre autour d’un “ Souffle poétique – A Voix Nue – Voix du Silence, Soupir de l’Invisible Invincible !” qui sera facilité par une animatrice passionnée !

As-tu déjà eu envie de parler…

sans devoir expliquer ?

D’écrire pour respirer,

de lire pour te retrouver ?

As-tu déjà ressenti ce frisson doux,

quand une phrase tombe juste,

comme une caresse sur une part oubliée de toi ?

À voix nue,

on t’invite à venir comme tu es,

tremblant·e ou sûr·e,

plein·e ou vide,

porteur·se de mots ou simplement d’écoute.

Un refuge.

Un feu doux où déposer tes lettres, tes échos.

Un lieu pour raviver les mots tus,

ceux qui attendaient dans l’ombre de trouver une voix.

Viens écouter.

Viens offrir une seconde chance aux lettres mortes;

celles qui, tapies, attendaient le courage

de danser, de toucher, de vibrer.

Viens aimer ta lumière…

et tes parts d’ombre aussi.

Juste viens.

Le 10 juillet, pour la toute première rencontre.

Des mots,

de la musique légère,

et un soupçon de magie.

Ce sera doux. Ce sera vrai. Ce sera nous.

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

QUI SOMMES NOUS ?

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Site

Instagram : wise__community

Droit à l’image : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Le jeudi 10 juillet 2025

de 19h30 à 22h00

payant

TARIF : 5 euros

Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont non remboursables.

Public adultes.

Kawaa Café 24 avenue Daumesnil 75012 Paris