Kawaii Festival La Traverse Bergerac
Kawaii Festival La Traverse Bergerac samedi 25 octobre 2025.
Kawaii Festival
La Traverse 36 Boulevard Joseph Santraille Bergerac Dordogne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Au programme maquillage, fresque manga, tatouage éphémère, atelier dessin, Just Dance, réalité virtuelle, jeux vidéo, massage, shiatsu, origami, Café Maid…
Le Kawaii festival est de retour à Bergerac pour sa septième édition.
Ce festival sur la culture japonaise est organisé par la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (Info Jeunes).
Entrée libre .
La Traverse 36 Boulevard Joseph Santraille Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 11 77
English :
On the program: make-up, manga fresco, ephemeral tattooing, drawing workshop, Just Dance, virtual reality, video games, massage, shiatsu, origami, Café Maid?
German : Kawaii Festival
Auf dem Programm stehen: Make-up, Manga-Fresken, Tattoos, Zeichenatelier, Just Dance, Virtual Reality, Videospiele, Massage, Shiatsu, Origami, Café Maid?
Italiano :
In programma: make-up, affresco manga, tatuaggi effimeri, laboratorio di disegno, Just Dance, realtà virtuale, videogiochi, massaggi, shiatsu, origami, Café Maid?
Espanol : Kawaii Festival
En el programa: maquillaje, manga fresco, tatuajes efímeros, taller de dibujo, Just Dance, realidad virtual, videojuegos, masajes, shiatsu, papiroflexia, Café Maid?
