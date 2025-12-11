KAY ! Lettres à un poète disparu Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

KAY ! Lettres à un poète disparu

C’est comme une conversation, une correspondance d’un siècle à l’autre, entre deux artistes aux multiples facettes et engagements, avec Marseille comme ville commune, comme ville monde ses quartiers métissés, interlopes et ouvriers.

L’un poète, vagabond, un peu dandy aussi, dans les années 1930, l’autre marseillais d’aujourd’hui. Tous deux amoureux de la ville et ses contradictions, tous deux habités par les espoirs les joies et les tourments de la négritude et des métissages en tous genres. Dans la lignée de ses créations théâtrales, Lamine Diagne, auteur, conteur, musicien de jazz franco-sénégalais et Matthieu Verdeil, réalisateur d’un documentaire sur l’écrivain voyageur afroaméricain Claude Mckay, font un bijou de spectacle, combinant leurs écritures, littéraires, visuelles et musicales. .

It is like a conversation, a correspondence between two centuries, between two multifaceted artists with diverse commitments, with Marseille as their shared city, their global city: its diverse, shady, working-class neighborhoods.

