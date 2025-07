Kayak au Guildo semi-nocturne Saint-Cast-le-Guildo

Kayak au Guildo semi-nocturne Saint-Cast-le-Guildo vendredi 25 juillet 2025.

Kayak au Guildo semi-nocturne

Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 20:00:00

fin : 2025-07-25 22:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Dans l’estuaire de l’Arguenon, nous naviguons au pied du Château du Guildo.

Le site est sauvage et préservé et il faudra nous faire discrets… nous sommes dans le jardin des phoques ayant élus domicile dans le petit port du Guildo.

C’est pour cela que nous évoluons en petit groupe de 6 maximum.

Équipement selon la saison, votre guide vous conseillera sur la tenue la plus adaptée.

Nous fournissons: les kayaks, les gilets de sauvetage, des bidons ou sac étanches.

Durée d’environ 2h30 .

Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 56 94 02

L'événement Kayak au Guildo semi-nocturne Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2025-07-01