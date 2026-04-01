Kayak Etang de la Verte Vallée Callac
Kayak Etang de la Verte Vallée Callac lundi 20 avril 2026.
Kayak
Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:30:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Découvrez une discipline nautique combinée à la course d’orientation le kayak d’orientation. Savoir s’orienter, reconnaître son environnement et se déplacer efficacement seront vos meilleurs atouts pour vivre cette aventure à travers de petits jeux ludiques. Prévoir des vêtements adaptés (pouvant aller dans l’eau) et des chaussures qui se ferment. Serviette et vêtements de rechange.
Publics: à partir 6 ans accompagné et des 10 ans avec une autorisation parentale. .
Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Kayak Callac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol