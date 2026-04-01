Kayak Etang de la Verte Vallée Callac

Kayak

Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:30:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Découvrez une discipline nautique combinée à la course d’orientation le kayak d’orientation. Savoir s’orienter, reconnaître son environnement et se déplacer efficacement seront vos meilleurs atouts pour vivre cette aventure à travers de petits jeux ludiques. Prévoir des vêtements adaptés (pouvant aller dans l’eau) et des chaussures qui se ferment. Serviette et vêtements de rechange.

Publics: à partir 6 ans accompagné et des 10 ans avec une autorisation parentale. .

Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Kayak Callac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol