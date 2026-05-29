Erquy

Kayak Découverte du marais de Sables d’Or les Pins au crépuscule

En bas de la rue de la Vallée Denis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Au soleil couchant, pénétrez dans l’estuaire de l’islet et assistez à la rencontre entre mer et rivière .

En bas de la rue de la Vallée Denis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 32 62

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English :

L’événement Kayak Découverte du marais de Sables d’Or les Pins au crépuscule Erquy a été mis à jour le 2026-05-29 par Syndicat des Caps