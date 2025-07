Kayak en fête Pré de Hon Baccarat

Kayak en fête Pré de Hon Baccarat samedi 30 août 2025.

Kayak en fête

Pré de Hon Base de Kayak Baccarat Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Venez passer la journée à fêter le Kayak avec l’OMS de Baccarat. Au programme: Challenge slalom en kayak de 2 personnes (enfants 8 à 11 ans, ados de 12 à 17 ans, femmes, hommes, mixte, famille parents-enfants), kayak-polo géant, initiation au paddle, forum des associations sportives, de la cantine du collège jusqu’à la passerelle piétonne menant Baccarat Collection. À 19h, une descente semi-nocturne aura lieu au niveau de la place du marché. Un repas clôturera la journée au stade Humbert. Buvette et petite restauration sur place.

Réservations à partir du 1er août dans la rubrique « Kayak » du site internet de la mairie de Baccarat. Informations au 06 81 03 25 64 ou par mail à oms.baccarat@orange.frTout public

Pré de Hon Base de Kayak Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 03 25 64 oms.baccarat@orange.fr

English :

Come and spend the day celebrating kayaking with the Baccarat OMS. On the program: 2-person kayak slalom challenge (children aged 8 to 11, teenagers aged 12 to 17, women, men, mixed, parent-child family), giant kayak-polo, paddle initiation, sports association forum, from the college canteen to the pedestrian footbridge leading to Baccarat Collection. At 7 p.m., a semi-nocturnal descent will take place from the Place du Marché. A meal will round off the day at the stade Humbert. Refreshments and snacks on site.

Reservations from August 1 in the « Kayak » section of the Baccarat town hall website. For further information, call 06 81 03 25 64 or e-mail oms.baccarat@orange.fr

German :

Verbringen Sie den Tag damit, mit der WHO von Baccarat den Kajaksport zu feiern. Auf dem Programm stehen: Slalom-Wettbewerb im Zweierkajak (Kinder 8-11 Jahre, Jugendliche 12-17 Jahre, Frauen, Männer, gemischt, Familie Eltern-Kinder), Riesenkajak-Polo, Einführung ins Paddeln, Forum der Sportvereine, von der Kantine des Collège bis zur Fußgängerbrücke, die zur Baccarat Collection führt. Um 19 Uhr findet eine halbnächtliche Abfahrt auf Höhe des Marktplatzes statt. Der Tag wird mit einem Essen im Humbert-Stadion abgeschlossen. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Reservierungen ab dem 1. August in der Rubrik « Kayak » auf der Internetseite des Rathauses von Baccarat. Informationen unter 06 81 03 25 64 oder per E-Mail an oms.baccarat@orange.fr

Italiano :

Venite a trascorrere la giornata celebrando il kayak con l’OMS Baccarat. In programma: sfida di kayak slalom a 2 persone (bambini dagli 8 agli 11 anni, adolescenti dai 12 ai 17 anni, donne, uomini, misti, famiglie genitori-figli), kayak-polo gigante, introduzione alla pagaia, forum delle associazioni sportive, dalla mensa del collegio alla passerella che porta alla Collezione Baccarat. Alle 19.00 si terrà una discesa seminotturna del fiume da Place du Marché. Un pasto concluderà la giornata allo stadio Humbert. Rinfreschi e spuntini disponibili sul posto.

Prenotazioni dal 1° agosto nella sezione « Kayak » del sito web del Comune di Baccarat. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 81 03 25 64 o inviare un’e-mail a oms.baccarat@orange.fr

Espanol :

Venga a pasar el día celebrando el piragüismo con el Baccarat OMS. En el programa: desafío de eslalon en kayak para 2 personas (niños de 8 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años, mujeres, hombres, mixto, familia de padres e hijos), kayak-polo gigante, iniciación al remo, foro de asociaciones deportivas, desde el comedor del colegio hasta la pasarela que lleva a la Colección Baccarat. A las 19.00 horas, habrá un descenso seminocturno del río desde la Place du Marché. Una comida completará la jornada en el estadio Humbert. Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

Reservas a partir del 1 de agosto en la sección « Kayak » de la página web del ayuntamiento de Baccarat. Para más información, llame al 06 81 03 25 64 o envíe un correo electrónico a oms.baccarat@orange.fr

L’événement Kayak en fête Baccarat a été mis à jour le 2025-07-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS