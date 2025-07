Kayak gourmand Saint Cado Belz

Début : 2025-07-19 12:45:00

fin : 2025-08-03 15:45:00

2025-07-19 2025-08-03

Envie d’évasion et d’un repas sauvage inédit au bord de l’eau ? Embarquez, pagayez et dégustez, on s’occupe de tout !

Cette sortie familiale est accessible à tous ceux qui recherchent dépaysement, nature et liberté en 3h sur la ria d’Étel en Bretagne Sud vous pagayez 1h30 librement avec une carte illustrée pour découvrir quelques curiosités locales autour de Saint Cado.

Puis vous débarquez pour environ 1h de repas champêtre sur un site privé au bord de l’eau. Dégustez un repas complet et gourmand, confectionné avec les producteurs locaux, et rejoignez la base de kayak pour terminer votre activité.

– 19 juillet de 12h à 15h

– 3 août de 12h45 à 15h45

Tarif 65 Eur par adulte, 55 € / enfant de 7 à 12 ans

+ d’infos sur le site internet. .

Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 22 11 50 05

