Kayak

étang verte vallée Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:30:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Découvrez une discipline nautique au travers d’une initiation de kayak sur l’étang de la vallée verte à Callac. L’endroit idéal pour se depenser en toute sécurité sur un plan d’eau calme. Prévoir des vêtements adaptés (pouvant aller dans l’eau) et des chaussures qui se ferment. Serviette et vêtements de rechange.

Publics: à partir 6 ans accompagné et des 10 ans avec une autorisation parentale. .

étang verte vallée Paimpol 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Kayak Paimpol a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol