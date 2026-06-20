Kayak Rando Pabu
Kayak Rando Pabu mardi 7 juillet 2026.
Pabu
Kayak Rando
Camping Milin Kerhé Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Embarquez pour une aventure nature sur le Trieux ! Entre deux biefs de moulin, laissez-vous porter au fil de l’eau lors d’une randonnée kayak conviviale et accessible à tous. Au programme découverte de la faune et de la flore, initiation au kayak de rivière et petits défis ludiques pour progresser tout en s’amusant. Une expérience idéale pour partager un moment de détente et d’évasion en pleine nature. .
Camping Milin Kerhé Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Kayak Rando Pabu a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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