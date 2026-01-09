Kazi Classik

Rue du Stade Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !

La musique classique… C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! A tel point que ces trois musiciens passionnés nous délivrent une version très personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres du répertoire classique.

Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

Rue du Stade Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

The great Kazi Classik orchestra delivers an extraordinary recital, burlesque and zany, in which Beethoven, Vivaldi, Mozart and many other composers are turned upside down!

L’événement Kazi Classik Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire