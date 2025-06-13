KAZUKI YAMADA MARIE-ELISABETH HECKER HALLE AUX GRAINS Toulouse

KAZUKI YAMADA MARIE-ELISABETH HECKER

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

2026-04-18 20:00:00

2026-04-18 21:20:00

2026-04-18

Véritable voyage sensoriel que nous proposent Kazuki Yamada et Marie-Elisabeth Hecker.

Kazuki Yamada, en tant que chef d’orchestre passionné, nous guide à travers des pièces qui touchent le cœur, comme Sa-Ii (Gap of the Time) , et nous invite à ressentir toute la profondeur de cette œuvre.

Ensuite, Yamada nous emmène dans l’univers du répertoire français, avec le Concerto pour violoncelle de Lalo, évoquant la chaleur et la passion, magnifiquement incarnée par Marie-Elisabeth Hecker, dont l’interprétation illumine chaque note. Enfin, Debussy, avec ses Images , nous transporte en Espagne, dans un univers coloré et rythmé, riche en folklore et en passion.

laissez-vous emporter par cette belle aventure sonore. 8 .

English :

Kazuki Yamada and Marie-Elisabeth Hecker take us on a veritable sensory voyage.

German :

Eine wahrhaft sinnliche Reise, die uns Kazuki Yamada und Marie-Elisabeth Hecker vorschlagen.

Italiano :

Kazuki Yamada e Marie-Elisabeth Hecker ci accompagnano in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Espanol :

Kazuki Yamada y Marie-Elisabeth Hecker nos embarcan en un auténtico viaje sensorial.

