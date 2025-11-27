KBIRA UN BAR ET JYVAY Montpellier

KBIRA Jeudi 27 novembre, 21h00 UN BAR ET JYVAY Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T23:59:00

Fin : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T23:59:00

Kbira, co-fondatrice des soirées MEKTOUB, est une véritable exploratrice sonore. Avec une énergie contagieuse et un style percussif et vibrant, elle transforme chaque set en une expérience inoubliable. Après avoir fait vibrer des villes comme Montpellier, Paris, Marseille et Toulouse elle aspire désormais à conquérir des scènes emblématiques.

Artiste en constante évolution, Kbira – qui signifie « grandeur » en darija marocain – fusionne les sonorités du Maghreb avec des styles urbains comme l’AfroBass, le shatta, la baile funk, le jersey, l’amapiano et le gqom. Sa musique, immersive et festive, raconte des histoires où les cultures se croisent et s’enrichissent mutuellement, célébrant la richesse de leur diversité.

Avec Kbira aux platines, prépare-toi à être transporté·e. Son univers sonore fait naître des sourires et invite le corps à se libérer, guidé par des rythmes irrésistibles. Chaque set est une invitation à un voyage musical sans frontières, empreint de liberté et d’intensité.

UN BAR ET JYVAY 48 square de la Babote, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

Un lieu ou se retrouver, se rencontrer, et découvrir la bière à travers tout l'univers de la chaîne.

Des potions à la pressions aux évènements, ateliers, conférences en passant par la déco. Un bar qui vous propose un shot de bière indus pour comparer avec les pépites artisanales, vous avez déjà vu ça ? Un bar qui propose des soirée dédiées aux bières les plus bizarres, des TTO de brasseries françaises et internationnales ? Un bar ou je pourrai venir tourner ? Une fury room à bières dégeulasses, des gashapon ? Un bar qui réunit tout l’univers et le ton de la chaîne, c’est ce que je vous propose grâce à ce financement !!!

Le second, d’en faire un lieu ou vous pourrez découvrir une vraie spécialité : LA CUISINE A LA BIÈRE !

Avec Flo, depuis la glace au houblon de l’été dernier, on vous a préparé un paquet de recettes à la bière à se taper le cul par terre !!!

Des Tenders de poulet fondants marinés à la Potion ? Des « Beergers » au porc effiloché au stout, des falafels à la big bad Gourou ?

Si vous venez pour boire une bonne bière, ce financement nous permettra aussi de vous en proposer manger ! Et je vous préviens, après avoir gouté des sauces à la bière, les cookies aux drêches ou les ramen à la bière lors de soirées spéciales, votre vie ne sera plus la même.

Et puis régulièrement, des vidéos sont prévue pour vous expliquer chaque recette ; )

Ouverture le 17 octobre 2025

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Mix