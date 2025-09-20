KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain

KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 16:30

Gratuit : oui visites en breton ou en français Tout public

KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne12, avenue de l’AngevinièreVisites en breton ou en françaisDe 10 h à 16 h 30 – Accès libreLes missions de l’association KDSK, créée en 1999, ont été transférées à l’office public de la langue bretonne au 1?? janvier 2024 afin d’assurer la continuité de ce centre de ressources culturelles.Les journées européennes du patrimoine 2025 seront encore une fois l’occasion pour le KDSK de partager les ressources qu’il met en valeur et de présenter son travail de numérisation de documents en breton ou bilingues breton-français : fonds documentaire (d’affiches, photos et autres supports de communication) ainsi que son fonds d’ouvrages du domaine public, rares ou souvent trop fragiles pour être manipulés.

KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain 44800